Den éischten Hurrikan vun der Saison huet am Süde vum Land e puer Leit mat an den Doud gerappt. 21 Persoune ginn nach vermësst.

Mat Wandstäerkte vun 165 Kilometer an der Stonn war d'Agatha dee stäerksten Hurrikan, dee bis ewell am Mee op d'mexikanesch Pazifikküst getraff ass. E gouf vum National Hurricane Center als Hurrikan vun der Kategorie zwee (vu fënnef) agestuuft. Plazeweis koum et zu uergen Iwwerschwemmungen a Bullislawinen. D'Elektresch ass a verschiddene Géigenden ausgefall. Op d'mannst 11 Leit si gestuerwen, 21 Persoune ginn den Ament nach vermësst.

Experten mengen, datt d'Tropestierm duerch de Klimawandel méi intensiv ginn.