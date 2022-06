Den US-President huet déi neiséilännesch Premierministesch no dem Massaker an enger Grondschoul am Texas ëm Rot gefrot bei der Bekämpfung vu Waffegewalt.

Bei enger Entrevue am Wäissen Haus huet hien d'Aarbecht vun hirer Regierung gelueft. Als Reaktioun op d'Attacken op 2 Moscheeën zu Christchurch an Neiséiland 2019 hat d'Regierung eng Reform vum Wafferecht duerchgesat, mat deem ënnert anerem hallefautomatesch Waffe verbuede goufen. De Biden fuerdert zanter laangem eng Verschäerfung vum Waffegesetz an den USA. Allerdéngs ouni Erfolleg, well d'Republikaner sech am Senat dogéint wieren.