De franséischen Nationalspiller, deen aktuell fir West Ham United spillt, huet sech en Dënschdeg wéinst Déierequälerei misste viru Geriicht veräntweren.

Viru Geriicht huet hie sech selwer als "schëlleg" bekannt a muss dowéinst elo 180 Sozialstonne leeschten an déi ronn 10.000 Euro Geriichtskäschte selwer bezuelen. Weider dierf hien déi nächst 5 Joer keng Kaz besëtzen.

Am Februar war e Video op Snapchat opgetaucht, dee gewisen huet, wéi de Zouma bei sech doheem senger Kaz nogelaf ass, se mam Fouss gerannt, e Schong no hir gehäit a si op d'Schnëss geschloen huet. Dobäi waren am Hannergrond Leit ze héieren, déi gelaacht hunn an et waren och Laach-Emojien an de Video agebaut. Gefilmt hat dem Zouma säi méi jonke Brudder.

D'Riichterin Susan Holdham huet am Prozess gesot, datt de Zouma a säi Brudder sech verantwortungslos verhalen hunn. "Si sollte sech bewosst maachen, datt aner Mënschen op si eropkucken a vill jonk Leit esou wëlle sinn, wéi si" sot d'Riichterin. Béid Bridder hunn hir Dot awer bereit, wat d'Riichterin an hiert Urteel afléisse gelooss huet. De méi jonke Brudder Yoan muss 140 Sozialstonne leeschten.

D'Déiereschutzorganisatioun RSPCA hat d'Klo géint déi zwee Bridder agereecht an dem Zouma seng zwou Kazen ofgeholl. Scho virum Prozess hat de Futtballer sech fir de brutalen Ëmgang mat sengem Hausdéier entschëllegt. Fir säi Verhale géif et "keng Excuse" ginn, hat hien am Februar geschriwwen. Hie géif seng Dot och wierklech bedaueren.

Scho kuerz no der Dot huet de Zouma misste bei sengem Veräin eng Geldstrof vun 300.000 Euro bezuelen, Adidas hat de Vertrag mam Zouma gekënnegt.