Den tierkesche President Erdogan huet dozou opgeruff, keng bilateral Kontakter méi mam Nopeschland Griicheland ze ënnerhalen.

Un Athen ass et d'Warnung, sech net op en Danz mat der Tierkei anzeloossen. Vu griichescher Säit heescht et, et wier ee weider oppe fir den Dialog. Am Konflikt geet et ënner anerem ëm de Verlaf vun de Grenzen am Mier.