Am Prozess, deen de Schauspiller Johnny Depp géint seng Ex-Fra Amber Heard féiert, ass de Jury am amerikanesche Virginia e Mëttwoch zu engem Urteel komm.

Den Johnny Depp hat déi 36 Joer al Schauspillerin fir 50 Milliounen Euro Schued wéinst Diffamatioun viru Geriicht bruecht, nodeems si 2018 an der Washington Post een Artikel geschriwwen hat, an deem si iwwert hir Erfarunge mat Gewalt am Stot geschwat huet. Obwuel den Artikel den Johnny Depp net beim Numm genannt huet, hätten d'Uschëllegunge senger Karriär awer geschuet. Am Prozess, dee wärend sechs Woche Live ronderëm d'Welt iwwerdroe gouf, hu béid Ex-Partner sech géigesäiteg beschëllegt, an der Bezéiung op Gewalt zeréckgegraff ze hunn. D'Amber Heard fuerdert hirersäits 100 Milliounen Euro Schuedenersatz an huet ausgesot, ëmmer just aus Noutwier Gewalt géint hiren Ex-Mann ugewannt ze hunn.

Dräi Passagen aus dem Artikel goufe vum Jury op Diffamatioun hin evaluéiert. De Jury huet an allen dräi Ausschnëtter diffaméierend Aussoe gesinn an dem Johnny Depp an alle Punkte Recht ginn. Insgesamt 15 Milliounen Dollar Schuedenersatz goufen dem Schauspiller zougeschwat. An der Géigeklo huet de Jury dem Amber Heard just an engem Punkt Recht ginn an huet der Schauspillerin 2 Milliounen Dollar accordéiert.

No dem Urteel sinn dem Johnny Depp seng Affekoten eneen an d'Äerm gefall. De Schauspiller war selwer fir d'Verliesung vum Urteel net um Geriicht, well hien eng Rei Concerten a Groussbritannie spillt. Iwwert hir Affekotesch huet d'Amber Heard matdeele gelooss, si wier "onheemlech enttäuscht" iwwer d'Urteel. Et géif d'Auere vun de Rechter vu Fraen zeréckdréien an hiert amerikanescht Recht op fräi Meenungsäusserung a Fro stellen.