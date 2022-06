Zu Tulsa am Bundesstaat Oklahoma huet e Mann an engem Spidol ëm sech geschoss an dobäi 4 Leit déidlech getraff, ier en sech selwer geriicht huet.

Den Noriichtesender CNN schwätzt vun engem sougenannte «mass-shooting», wa méi wéi 4 Leit derbäi ëmkommen oder blesséiert ginn. Deemno war et dëst Joer déi 233. Masseschéisserei an den USA, um 152. Dag.