D'RTL-Korrespondentin Anne Wang erzielt vun den éischte Stonnen a Fräiheet no zwee Méint am Lockdown.

Zanter e Mëttwoch hunn d'Awunner zu Shanghai nees hir Fräiheet zréck. Déi chinesesch Milliounemetropol huet no zwee Méint de Covid-Lockdown nees opgehuewen. An dat huet een op de Stroossen direkt gemierkt, wéi eis Korrespondentin Anne Wang op der Plaz festgestallt huet.

Korrespondenz aus Shanghai / Rep. Anne Wang

Hallefnuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch huet et a ganz Shanghai duerch d'Stroosse geschaalt: Leit, déi gejaut a sech gefreet hunn. Et ass offiziell: de Groussdeel vun der Bevëlkerung dierf nees virun d'Dier.

Ech hat Chance a konnt scho virun e puer Deeg mat engem Exit-Pass eraus. Obwuel alles nach zou hat, huet et mir d'Méiglechkeet ginn, dës 26-Milliounen-Awunner-Stad vun enger ganz neier Säit ze gesinn: komplett eidel an iwwerwuchert. Mä zanter e Mëttwoch de Moien ass dat komplett vergiess. Wärend sech iwwert déi lescht zwee Méint eng onheemlech Rou iwwert d'Stad geluecht huet, sinn ech moies vum Kaméidi op de Stroosse waakreg ginn. Deen Zenario widderhëlt sech kuerz dono virun der Dier. Iwwerall waren Autoe, well se am Stau stoungen, an ech gouf bal 5 Mol vu Vëloen ugestouss, wéi ech iwwert d'Strooss goung. Ech war ëmgi vu Leit, déi no 2 Méint dobanne fir déi 1. Kéier hir Famillen a Kolleege gesinn hunn, déi 1. Kéier akafen an déi 1. Kéier mam Hond eraus goen. Op den 1. Bléck schéngt alles rëm beim Alen, wéi wann den Lockdown ni geschitt wier.

Mä déi nei Fräiheet huet hire Präis. Mech iwwerkënnt neierdéngs eng Nervositéit, wann ech virun d'Dier ginn, déi ech virum Lockdown net hat. D'Angscht, Covid ze kréien an an engem Camp ze landen, kann ech net ganz lass ginn, obwuel Shanghai elo anscheinend Covid-fräi ass.

Dozou kënnt, dass ganz vill Butteker an Restauranten de Lockdown net iwwerlieft hunn. Virun allem kleng Plazen, wou ech moies mäi Kaffi oder kleng Schneekegkeete krut, sinn elo eidel an däischter.

Mä déi gréisst Erausfuerderung sinn d'PCR-Tester. Den 31. Mee owes gouf kommunizéiert, dass een elo iwwerall en negativen Test brauch deen net méi wéi 72 Stonnen al ass. Ouni dee kommen ech a keng Butteker, Restauranten, Busser oder Metroen eran. Fir eis dat méi einfach ze maachen, gëtt et dofir elo op all Eck mobil Test-Containeren – mä einfach ass et nëmmen an der Theorie. All Test-Statioun schéngt e ganz eegenen Horaire ze hunn. Egal wéini een opdaucht, sief et eng Stonn, ier d'Statioun opmécht, oder 10 Minutten, ier se zoumécht, et gëtt ëmmer eng Schlaang. An där waart een op d'mannst eng Hallef Stonn, meeschtens awer méi laang.

Bei stéckegen 28 Grad ass dat nawell haart, virun allem fir déi vill al Leit. Dozou kënnt, dass all d'Resultater iwwert en zentrale System gespäichert a kontrolléiert ginn, mä mat Millioune Mënschen, déi zu all Zäitpunkt Accès brauchen, gehéiert et lo och zum Alldag op eng App ze waarden, déi net luet.

© Anne Wang © Anne Wang Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Erëm muss ech soen, dass ech den Effort vun der Regierung bewonneren. Et mierkt een, dass vill Méi a Suen an dës nei Etapp vun der 0-Covid-Strategie agefloss sinn. Mä ech menge jidderengem hei ass bewosst, dass mer all op gelounter Fräiheet liewen. Bei esou ville Mënschen op enkem Raum ass et nëmmen eng Fro vun der Zäit, bis déi nächst Covid-Fäll opdauchen an d'Stad erëm an e Lockdown versenkt.