Déi zwee Impfgéigner, déi hir Kanner an de Paraguay entfouert hunn, fuerderen déi aner Elterendeeler op, net méi no hinnen ze sichen.

Am Fall vun den zwee vermëssten däitsche Meedercher hu sech déi flüchteg Elterendeeler vun den zwee an engem Videomessage zu Wuert gemellt. Doran huet d'Koppel d'Mamm vum 10 Joer jonke Clara, d'Anne Maja Reiniger-Egler, opgefuerdert, d'Sich opzehalen.

Den Däitschen Andreas Rainer Egler, e presuméierte Corona-Géigner, war am November mat senger Duechter a Paraguay gereest. Mat dobäi ware seng nei Fra d'Anna Maria Egler an där hirer 11 Joer jonker Duechter Lara Valentina. Déi zwee Erwuessen hunn dem paraguayesche Parquet no ouni Accord vun deenen aneren Elterendeeler hir Kanner mat an d'südamerikanescht Land geholl.

De Videomessage wier deemno op Telegram publizéiert ginn. Den Affekot vun den Elterendeeler an Däitschland sot un déi flüchteg Koppel geriicht: "Dir verlaangt vun eise Clienten, datt si hir Kanner opginn an zréckloossen". Seng Clienten géingen "hir Kanner op de Videoe kaum erëmerkennen". D'Kanner hätten en immens schlechten Androck gemaach.

D'Sich no de Meedercher géing awer weidergefouert ginn, sot den Affekot. D'Autoritéiten ermëttelen a Paraguay, Däitschland an iwwer Interpol, an der ganzer Welt. Iwwerdeem gouf de Proprietär vun engem Auto temporär festgeholl, deen der Koppel en Auto gelount hat, mat deem si duerch d'Land gereest sinn. Vun him erhofft sech d'Police weider Informatiounen.