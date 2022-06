D'Konfliktparteien hunn d'Propos vun der UNO acceptéiert, de Waffestëllstand, deen eigentlech bis en Donneschdeg gegollt hätt, ëm 2 Méint ze verlängeren.

Deemno sollen déi selwecht Konditioune gëlle wéi bei der ursprénglecher Eenegung. Am Jemen gëtt et zanter 2015 Krich tëscht de vun arabesche Staaten ënnerstëtzte Regierungstruppen an de schiiteschen Huthi-Rebellen, hannert deenen den Iran steet.

D'Wafferou, déi den 2. Abrëll decidéiert gouf, huet eng Feierpaus virgesinn, déi gréisstendeels agehale gouf. Doriwwer eraus ware Mesurë virgesinn, fir der Bevëlkerung ze hëllefen, wéi d'Reouverture vum Flughafe vun der Haaptstad Sanaa fir kommerziell Flich an d'Versuergung mat Pëtrol an en Enn vun der Belagerung vun eng Rei Stied.

Den UN-Vertrieder Hans Grundberg hat d'lescht Woch op déi "konkreet positiv Effekter" vum Waffestëllstand fir déi 30 Milliounen Awunner vun der Regioun higewisen, déi vu Kämpf, Verdreiwungen, Honger, Krankheeten, Manktem un Drénkwaasserreserven an engem Niddergang vun der Ekonomie betraff wieren. Den UN-Vertrieder huet en Donneschdeg ugekënnegt, weiderhi mat de Konfliktparteien ze negociéieren, fir eng "dauerhaft Behandlung vum Konflikt" z'erméiglechen.