E Familljeriichter huet an enger ëmstriddener Decisioun d'Coronareegelen u Schoulen opgehuewen. Lo huet de Parquet Plainte wéinst Prévarication gemaach.

Dem Mann vu Weimar gëtt reprochéiert, als Familljeriichter am Abrëll 2021 d'Maskeflicht un zwou Schoulen opgehuewen ze hunn, woumat hien a schwiereger Aart a Weis géint d'Recht an d'Gesetz verstouss hätt.

Am Fall vun enger Verurteelung wéinst Prévarication, also dem Verstouss géint d'Gesetz, dreeën him tëscht engem a fënnef Joer Prisong. Seng Decisiounen, déi hie mat der Gefor vum Wuelbefanne vun de Kanner begrënnt huet, haten deemools fir Verwonnerung an Opreegung gesuergt.