D'Schauspillerin ass hirer Affekotin no net amstand, d'Strof ze bezuelen, déi am Diffamatiounsprozess géint hiren Ex-Mann géint si ausgesprach gouf.

Dat sot d'Juristin Elaine Bredehoft en Donneschdeg dem Sender NBC. No wochelaange Verhandlungen hat de Jury e Mëttwoch d'Amber Heard an den Johnny Depp schëlleg gesprach. D'Strof vun der Schauspillerin war allerdéngs vill méi héich ausgefall, wéi déi vum Johnny Depp.

Déi 36 Joer al Amber muss hirem Ex-Mann 15 Milliounen Dollar, also 14 Milliounen Euro, Schuedenersatz bezuelen, wärend hie senger fréierer Fra 2 Milliounen Dollar bezuele muss. Wéinst engem Deckele vun de Strof-Paiementer am Bundesstaat Virginia reduzéiert sech d'Strof vum Amber Heard op 10,35 Milliounen Dollar.

Op d'Nofro, ob hir Cliente dës Zomm opbrénge kéint, huet d'Affekotin geäntwert: "Oh nee, absolutt net." Donieft sot si, datt d'Amber Heard an Appell géint d'Urteel goe wéilt an dofir "e puer exzellent Grënn hätt".

D'Schauspillerin Amber Heard hat hirem Ex-Mann Johnny Depp haislech Gewalt reprochéiert. Doropshin huet hie seng Ex-Fra wéinst Diffamatioun verklot a si beschëllegt, ëmmer rëm gewalttäteg gewiescht ze sinn an huet 50 Milliounen Dollar gefuerdert. D'Amber Heard huet mat enger Géigeklo reagéiert an dat duebelt verlaangt.