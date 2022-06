Bei enger Usprooch am Wäissen Haus huet hien d'Haltung vun de Republikaner, déi d'Gesetz den Ament blockéieren, kritiséiert an als "skrupellos" bezeechent.

Am Raum steet aktuell eng nei Alterslimitt. Mam neie Gesetz misst een dann op d'mannst 21 Joer al sinn, fir eng Waffe kënnen ze kafen.

Doriwwer eraus solle Waffen mat enger besonnesch héijer Kapazitéit verbuede ginn, a wien eng Waff kafe wëll, soll méi genee iwwerpréift ginn.

Besonnesch den Amoklaf an der Grondschoul am Texas déi viregt Woch huet d'Debatt iwwert e méi strengt Waffegesetz an den USA nees opkache gelooss.