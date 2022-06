Awunner am Quartier Klarenthal si gebieden, an hire Wunnengen ze bleiwen an d'Fënsteren ze loossen.

An engem Quartier am Raum Saarbrécken ass e Freideg de Moien e Policebeamten duerch Schëss blesséiert ginn. D'Awunner an de Stroossen aus der Ëmgéigend gi gebieden, hir Haiser net ze verloossen a sech vun de Fënsteren ewech ze halen. De 67 Joer ale Mann, deen op de Beamte vun der Police geschoss huet, soll sech a senger Wunneng verbarrikadéiert hunn. D'Police hat den Uerder, d'Wunneng vum Mann ze duerchsichen. Doropshin hätt hien no senger Waff gegraff an op e Polizist geschoss. Nieft him gouf och eng weider Beamtin duerch Glasspläiter verwonnt. Kuerz virun 11 Auer huet d'Police gemellt, datt op en Neits Schëss gefall wieren. De Pensionär soll nees a Richtung Beamten, Ofspärungen a Gefierer geschoss hunn.