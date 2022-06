En Donneschdeg am Nomëtteg gouf en 10 Joer ale Bouf dout an engem Stall fonnt. Éischten Indicen no ass wuel eng Kou Schold um Doud.

Wéi d'Enquête erginn huet, gouf de Jong warscheinlech vun enger Kou widder eng Mauer gedréckt, wouduerch en déidlech Blessuren erlidden huet. E koum zwar nach an d'Spidol, ma et konnt him net méi gehollef ginn.