Bei europawäiten Ermëttlunge géint Passeuren op der Balkanstreck huet déi däitsch Police 5 presuméiert Bandecheffen an 19 presuméiert Mattäter festgeholl.

D'Passeursnetz wier fir d'illegal Arees vun op d'mannst zéngdausend Mënschen ënnert onmënschlechen an deels liewensgeféierleche Konditiounen a Mëttel- a Westeuropa, huet d'Bundespolice e Freideg zu Potsdam matgedeelt. Deemno sinn zanter leschtem Summer ëmmer rëm Persoune festgeholl ginn.

Déi däitsch Police huet eegenen Informatiounen no als Deel vun enger gréisserer länneriwwergräifend Ermëttlerunioun, un där och d'Police aus Éisträich, Serbien, Ungarn, Holland a Rumänien participéiert hunn. Déi vun Europol koordinéiert Taskforce huet 39 Enquêtë lancéiert gehat, duerch déi bis ewell 8 Schlësselpersounen an 126 presuméiert Mattäter gefaasst goufen.

D'Verhaftungen an d'Perquisitioune goufen zanter dem Summer 2021 bei verschiddenen international koordinéierten Zougrëffsaktiounen gemaach, d'Ermëttlunge sinn zanter 2020 amgaangen.

Dat héich professionellt Mënsche-Schmugglernetz aus der internationaler Kriminalitéit organiséiert den Ermëttler no d'Schleise vu Mënsche virun allem aus Syrien an der Tierkei mat Autoen oder Camionen iwwert déi sougenannt Balkanstreck. Zil-Länner waren ënnert anerem Éisträich an Däitschland. D'Faarte sinn deelweis liewensgeféierlech an ënnert onmënschleche Konditiounen".

Der däitscher Police no schaffen d'Passeure wéi legal Reesbüroe mat eegener Logistik an hunn ënnert anerem Transportentreprisë mat eegene Chaufferen a Logementer op der Streck bedriwwen, déi vun der Tierkei iwwert de Balkan an d'EU féiert. D'Déngschter goufen iwwert d'sozial Medien ugebueden, bezuelt gouf dobäi iwwert de sougenannten Hawala-Finanzsystem.