Scotland Yard bestätegt, dass et eng kleng kontrolléiert Sprengung gouf. E verdächtegen Auto stoung do am Viséier.

D'Police vu London hat déi berüümte Plaz "Trafalgar Square" am Zentrum vu London fir kuerz Zäit evakuéiert. E Grond haten d'Autoritéiten an enger éischter Phas net genannt. Et gouf awer kuerz dono Entwarnung. Aenzeien hu vun enger haarder Detonatioun geschwat. Och Hoteller an der Géigend waren evakuéiert ginn. Eng Reporterin vum kanadesche Sender Global News huet gemellt, et hätt eng kontrolléiert Sprengung ginn. D'Police hätt e verdächtegen Auto iwwerpréift gehat. De Guardian huet déi Info dann och op Twitter gedeelt a Scotland Yard huet bestätegt, dass et eng kleng kontrolléiert Sprengung gouf. Et géif keen terroristeschen Hannergrond ginn. Police evacuate Trafalgar Square and carry out controlled explosion https://t.co/SYNFHJ8bwH — The Guardian (@guardian) June 4, 2022 London feiert den Ament de 70. Trounjubiläum vun der Queen Elizabeth II.