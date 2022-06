E Samschdegowend ass e Brand an engem Container-Lager an der Stad Sitakunda ausgebrach, ronn 40km vum gréissten Hafe vu Chittagong ewech.

Engem aktualiséierte Bilan no sinn op d'mannst 34 Persoune bei deem Brand ëm d'Liewe komm an 300 Persoune goufe blesséiert. Déi Zuele kéinte sech awer an den nächste Stonnen nach änneren, heescht et vun der Plaz.

Och eng 40 Pompjeeën an 10 Poliziste solle verwonnt gi sinn. Rieds ass vu Verbrennunge vu 60-90% vun hirer Kierpersurface. Op d'mannst 5 Pompjeeën hunn net iwwerlieft.

Bis e Sonndegmëtteg Lokalzäit war de Brand nach net geläscht.

De Spriecher vum Verband fir Binnencontainer vu Bangladesch huet an engem Interview gesot, dass a verschiddene Containeren Chemikalie waren, sou z.B. Waasserstoffperoxid.

Wéi et zum Brand komm ass, ass aktuell nach net gewosst.

Et schaffen eng 600 Persounen an deem Lager, wou och z.B. Gezei am Wäert vun e puer Milliounen Dollar stockéiert ginn, déi duerno an déi westlech Länner exportéiert ginn.