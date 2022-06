De russesche Krich huet hien als "Invasioun" bezeechent a vun engem Krich tëscht Bridder an ënner Chrëschte geschwat.

Bis ewell huet sech de Poopst Franziskus awer nach net an d'Ukrain deplacéiert. Hie wéilt dat an der nächster Woch mat der ukrainescher Regierung evaluéieren, huet et op Nofro bei enger Audienz geheescht.

Weider sot de Poopst a senger Usprooch, d'Welt géing d'Konsequenze vun der Pandemie den Ament besonnesch spieren, op ville Plazen gëtt et Honger a Leed.