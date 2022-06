E Samschdeg den Owend goufen an der Metropol Philadelphia an enger Strooss, déi beléift ass fir hiert Nuetsliewen, 3 Mënschen ëmbruecht an 11 blesséiert.

Dee Moment waren Honnerte Mënschen an der South Street an et ass Panik ausgebrach. Der Police no huet méi wéi eng Persoun geschoss. D'Beamten hätten op ee vun den Täter geschoss, et ass awer onkloer, ob se e getraff hunn. Lokale Medien no wier nach kee festgeholl ginn. Op der Plaz goufen 2 hallefautomatesch Waffe fonnt. D'Enquête ass am Gaangen, iwwert e méiglecht Motiv ass näischt gewosst.