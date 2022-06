D'Weltgesondheetsorganisatioun deelt mat, datt et bis ewell 780 confirméiert Fäll vun Afepouken a Länner gouf, an deenen de Virus soss net zirkuléiert.

D'Infektioune goufe virun allem aus westleche Länner gemellt, dat tëschent dem 13. Mee an dem 2. Juni.

Wéi et weider heescht, wieren dacks Männer betraff, déi sexuell Rapporte mat anere Männer gehat hätten.

Dem däitschen RKI-Institut no wieren déi meescht Leit just liicht krank ginn an eng gréisser Gefor fir déi breet Populatioun gëtt als éischter kleng ageschat.

A westleche Länner gouf et bis ewell keen Doudesfall. Allerdéngs sinn a 5 verschiddenen afrikanesche Länner dëst Joer 66 Leit a Relatioun mat den Afepouke gestuerwen.