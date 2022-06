Vun enger Passagéierin vum Croisièresschëff Azamara Quest feelt all Spuer, nodeems si an der Nuecht op e Sonndeg an d'Mier gefall ass.

Dat Ganzt ass ronn 75 Séimeile südëstlech vu Mallorca geschitt. Bis elo blouf d'Sich ouni Erfolleg. De Kapitän vum Croisièresschëff huet Medieberichter no e Sonndeg de Moie géint 2 Auer d'Séinoutrettung zu Palma de Mallorca driwwer informéiert, datt eng Fra mëttleren Alters aus bis elo net gekläerte Grënn iwwer Bord gaangen ass. Passagéier u Bord haten de Virfall gesinn an direkt Alarm ginn.



Iwwer d'Identitéit vun der Fra ass bis elo näischt bekannt. D'Sichaktioun mat Booter an Helikopter blouf ouni Erfolleg bis elo.