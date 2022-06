Mä de Bundesstaat New York verschäerft seng Legislatioun elo op eege Fauscht.

D’Gouverneurin Hochul huet eng Reform a Kraaft gesat, déi dat lokaalt Parlament d’lescht Woch guttgeheescht hat. Den Alter, wou een däerf eng semi-automatesch Waff besëtzen, gëtt do vun 18 op 21 Joer an d’Luucht gesat an de Verkaf vu Patroune limitéiert.

Den Noriichtesender CNN schwätzt iwwregens eleng fir dëse Weekend vun 13 sougenannten "mass shootings", also Schéissereien, wou méi wéi 4 Leit dra blesséiert goufen oder gestuerwe sinn. Dernieft koum och d'Nouvelle, datt zu Orlando en zwee Joer ale Bouf säi Papp erschoss huet. Dat mat enger Waff, déi net korrekt wechgespaart war.