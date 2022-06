Op den 62 Joer alen Acteur kënnt eng weider Klo duer. Hie kritt op en Neits sexuell Iwwergrëffer virgeworf.

De Riichter ass der Demande vum Kevin Spacey net nogaangen, dee sech erhofft hat, dass d'Klo fale gelooss géing ginn, déi de Schauspiller Anthony Rapp am Joer 2020 agereecht hat. Dat mellen ënnert anerem d'Senderen "Law and Crime" an "Guardian". Eng Jury soll elo iwwert dëse Fall entscheeden, sou de Riichter Lewis A. Kaplan.

Den zweefachen Oscar-Gewënner kritt virgeworf, den Acteur Anthony Rapp am Joer 1986 op enger Party a sengem Haus mëssbraucht ze hunn. De Rapp war deemools 14 Joer al.

Am Mee gouf de Kevin Spacey wéinst sexuellen Iwwergrëffer an dräi Fäll ugeklot. D'Dote ginn zeréck op d'Joren 2005-2013, heescht et vum Parquet zu London.