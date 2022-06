Der italienescher Police an internationalen Ermëttler ass e Coup géint den Drogenhandel gelongen. Kokain am Wäert vun 240 Milliounen € gouf beschlagnaamt.

Bei enger Razzia an der Hafestad Triest huet d'Police 4,3 Tonne Kokain saiséiert. E soll e Verkafswäert vun 240 Milliounen € hunn. Dëst war eng vun de bis ewell gréissten Drogen-Decouverten an Europa. 38 Mënschen aus Italien, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Holland a Kolumbien goufe festgeholl, heescht et vun der Guardia di Finanza en Dënschdeg. Si kréien internationalen Drogenhandel zur Laascht geluecht.

Iwwer ee Joer wier an dësem Fall ermëttelt ginn, sou déi italienesch Finanzpolice. Ënnert anerem gouf mat de kolumbianeschen Autoritéiten an der US-Agence Homeland Security Investigations zesummegeschafft. Méi wéi 60 Beamte vun der Police waren en Dënschdeg am Asaz.

Am Februar ass der däitscher Police e grousse Coup géint d'Drogekriminalitéit gelongen. D'Douane zu Hamburg hat méi wéi 16 Tonne Kokain saiséiert.