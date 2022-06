Wéinst der laange Drécheperiod a groussen Deeler a Frankräich huet d'Atomkraaftwierk Saint-Alban un der Rhone seng Produktioun missen erofsetzen.

D'Produktioun am betraffene Wierk ass vun 1.300 Megawatt um Päischtweekend zäitweis op 260 Megawatt gesat ginn. Dat huet de Bedreiwer EDF e Méindeg den Owend matgedeelt. Grond dofir wier den nidderege Waasserniveau vun der Rhone, an deen dat waarmt Killwaasser geleet gëtt.

Fir d'Aartevillfalt am Floss ze schützen, ass d'Huelen an d'Zréckleede vu Killwaasser streng gereegelt. Schonn an der Vergaangenheet hu franséisch Atomkraaftwierker a Periode vu vill Hëtzt misse gedrosselt ginn. Normalerweis geschitt dat am Héichsummer. Dëst Joer war dat schonn Ufank Mee de Fall am Wierk Blayais am Floss Garonne, wou de Peegelstand och immens niddereg war.

Wéinst der Dréchent gëllen antëscht an 29 vun 101 Departementer Aschränkunge beim Drénkwaasser. Ënner anerem ass d'Netze vu Gäert a Felder rationéiert. Autoen dierfen net méi gewäsch a privat Schwämmen net méi gefëllt ginn.

Zanter en Dënschdeg ass och d'Departement Hautes-Alpes betraff, an deem, mat Ausnam vum Mont Blancs, déi héchste Bierger vu Frankräich leien. An der Biergregioun ass dëst Thema besonnesch sensibel, well vill Wantersportregioune Waasserreserve fir de Konschtschnéi uleeën. Domat gëtt wéinst dem Klimawandel awer ëmmer méi opgehalen.

De Mount Mee war a Frankräich mat enger Duerchschnëttstemperatur vun 17,8 Grad dee wäermsten zanter dem Ufank vun de Wiederopzeechnungen. Déi héchsten Temperature goufen et zu Ajaccio op Korsika mat 36,2 Grad an zu Albi bei Toulouse mat 35,4 Grad. Bal am ganze Land ass de Buedem esou staark ausgedréchent wéi soss am Mount Juli. An de leschten 3 Méint huet et bal 45 Prozent manner gereent wéi normalerweis.