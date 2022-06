Bal ee Joer ass et hier, datt de Journalist Peter de Vries zu Amsterdam op oppener Strooss an de Kapp geschoss gouf. Elo ass de Prozess ugaangen.

Zwee Ugekloter stoungen en Dënschdeg zu Amsterdam viru Geriicht. Den 22 Joer alen Haaptverdächtege gëtt beschëllegt, den Investigativ- A Kriminaljournalist virun engem Fernseestudio zu Amsterdam erschoss ze hunn. Säi 36 Joer ale presuméierte Kompliz soll no der Dot um 6. Juli 2021 de Fluchtwon gefuer sinn.

Um éischten Dag vum Prozess goufe viru Geriicht eng sëllege Videoe vun Iwwerwaachungskamerae gewisen. Dorop war ënnert anerem och d'Dot selwer ze gesinn. De Journalist war néng Deeg nom Ugrëff an engem Spidol u senge schwéiere Blessure gestuerwen.

Dem Peter de Vries seng Duechter Kelly huet déi zwee Ugekloten am Geriichtssall direkt ugeschwat: "Firwat hutt dir hien erschoss? Wéinst Suen? Well dir mat him net averstane waart?" Déi zwee Männer hunn op d'Foren vun der Duechter net reagéiert.

© AFP

Déi zwee Verdächteger ware kuerz no der Dot op enger Autobunn an der Géigend vun Den Haag festgeholl gonn. De Fall hat weltwäit fir Opmierksamkeet gesuergt, well de Peter de Vries bekannt derfir war, un der Opklärung vu brisante Kriminalfäll bedeelegt ze sinn.

Kuerz ier hien erschoss gouf, war de Peter de Vries d'Vertrauenspersoun vun engem vun de wichtegsten Zeien am Prozess géint de presuméierten Drogeboss Ridouan Taghi. De Parquet geet dovun aus, datt den Attentat domat kéint a Verbindung stoen.

En Uerteel am Prozess gëtt sech fir de 14. Juli erwaart.