Wou dem Dutroux säin Haus stoung, soll eng Gedenkplaz fir d'Affer vu Pedophilie entstoen.

An der Belsch ass en Dënschdeg domat ugefaange ginn, dem Seriemäerder Marc Dutroux säin Haus ofzerappen. An den 90er Joren hat de verurteelte Mäerder do eng Rei Meedercher a jonk Frae gefaange gehalen.

An zéng Deeg soll kee Stee wéi stoen, wéi d'Autoritéite matdeelen. Op Wonsch vun de Famillje vun den Affer vum Kannerschänner sollen d'Kellerräim awer net ofgerappt ginn. Bis Enn 2023 soll um Terrain ee Gaart fir d'Affer ugeluecht ginn.

2004 gouf de Marc Dutroux schëlleg gesprach, an de Joren 1995 an 1996 zwou jonk Frae vu 17 an 19 Joer an ee Kompliz ëmbruecht ze hunn. Och wéinst dem Kidnapping an der Vergewaltegung en enger Rei Meedercher a jonke Frae gouf hie verurteelt. Zwee entféiert Meedercher vun aacht Joer sinn am Keller vum Dutroux sengem Haus zu Charleroi verhongert, wärend hien am Prisong souz.