Am Zentrum vun der Stad ass e Gefier iwwert en Trottoir an e Geschäft gefuer a krut dobäi eng Partie Foussgänger ze paken. D'Hannergrënn sinn nach onkloer.

Nodeems e Mëttwoch de Moie géint 10.30 Auer e Chauffer mat sengem Won an e Grupp vu Leit gerannt ass, ass nach ëmmer net gewosst, wat hannert dësem Tëschefall stécht. De virleefege Bilan schwätzt aktuell vun op d'mannst engem Doudegen an 8-12 Blesséierten, dovunner eng Rëtsch schwéier.

D'Police confirméiert, datt de Chauffer verhaft gouf an elo verhéiert gëtt. D'Gefier koum an enger Vitrinn vun enger Parfumerie-Chaîne un d'Stoen. Ob et sech ëm en Accident handelt, e Malaise vum Automobilist oder virsätzlecht Handelen, bleift nach ze klären. Eng 75 Pompjeeën a Secouristen, grad wéi 130 Berliner Poliziste goufen op d'Plaz geruff.

© Odd ANDERSEN / AFP

Den Tëschefall ass no bei der Gedächtniskirche am Staddeel Berlin-Charlottenburg geschitt. D'Plaz ass net wäit vum Breitscheidplatz ewech, wou et 2016 en islamistescht Attentat gouf, bei deem et deemools eng Dosen Doudeger a 70 Blesséierter goufen.