De 70 Joer ale Filmproduzent sëtzt schonn an den USA am Prisong a muss sech och do nach wéinst weidere Fäll vu sexuellem Mëssbrauch veräntweren.

Och a Groussbritannien muss sech den US-Kinosproduzent Harvey Weinstein wéinst dem Reproche vu sexuellen Aggressioune veräntwerten. Et geet ëm eng Affär aus dem Joer 1996. D'Affer ass haut ronn 50 Joer al a sot aus, deemools vum Weinstein sexuell abuséiert ginn ze sinn. De brittesche Parquet huet eng Accusatiounen zougelooss. Zanter 2 Joer sëtzt de Weinstein a Kalifornien an engem Prisong, nodeem Hien zu 23 Joer Prisong verurteelt gi war. Ënnert de presuméierten Affer vum Ex-Produzent waren d'Salma Hayek oder och d'Angelina Jolie. Affären, déi 2017 zur Creatioun vum #MeeToo-Mouvement gefouert haten. De Weinstein huet entretemps 70 Joer a waart zu Los Angeles nach op e weideren Prozess.