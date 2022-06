De Parquet vu Berlin huet ugefrot, datt de Mann, deen e Mëttwoch mat engem Auto an eng Grupp Schüler gerannt ass, an d'Psychiatrie sollt ageliwwert ginn.

Engem Spriecher vum Parquet no gëtt et Indicen dofir, datt den 29 Joer ale Mann, deen no der Dot verhaft gouf, u paranoider Schizophrenie géif leiden.

D'Decisioun, ob de presuméierten Täter elo an d'Psychiatrie kënnt, läit beim Ermëttlungsriichter. Eng Decisioun gëtt sech awer nach en Donneschdeg erwaart.

Der Police no schwiewen aktuell nach sechs Persounen a Liewensgefor, 29 Leit goufe blesséiert, eng Léierin vun de Schüler ass beim Attentat ëm d'Liewe komm. Ënnert de Blesséierte sinn och Persounen opgelëscht, déi no der Dot ënner Schock stoungen. Dës Zuele kéinten de Rettungsdéngschter an der Police no awer nach variéieren. Vun der Grupp vu Schüler wier nach ee Schoulmeeschter a siwe Jugendlecher am Spidol, 22 Leit hate missten a Klinicken zu Berlin ageliwwert ginn.