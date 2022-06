Iwwerdeems huet de Parquet vu Paräis wéinst de Salmonellen am Schockela eng nei Enquête géint Ferrero opgemaach.

Am Zesummenhang mam europawäite Salmonellen-Ausbroch hunn Enquêteure weider Perquisitioune bei Ferrero gemaach. Bei Razzien an der Belsch an och hei zu Lëtzebuerg, wou Ferrero säin Haaptsëtz huet, wieren Dokumenter a Computer-Hardware saiséiert ginn, dat huet d'Noriichtenagence Belga geschriwwen. Deemno wier och d'Ferrero-Fabrick zu Arel vun där d'Kontaminatioun ausgaangen ass nach emol duerchsicht ginn.