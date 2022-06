Weider goufen och fréiere Membere vun der Trump-Regierung gehéiert.

D'Enquêtëkommissioun, déi d'Attack op de Kapitol de 6. Januar zejoert ënnersicht, huet en Donneschdeg an hirer éischter ëffentlecher Sitzung neit Videomaterial an Extraite verëffentlecht, wou fréier Membere vun der Trump-Regierung gehéiert goufen. Dorausser geet ervir, datt den deemolege Justizminister William Barr d'Behaaptung vum Republikaner, hie wier bei de Wale bedru ginn, als "Blödsinn" ofgedoen huet.

© AFP

Dem President vun der Kommissioun no, hätt den Donald Trump d'Demonstrante gestëppelt, de Kapitol z'iwwerfalen. Hien huet vum "Héichpunkt vun enger Putschtentative" geschwat an datt den Donald Trump "am Zentrum vun der Verschwörung" gewiescht wier. Kuerz virum éischten ëffentlechen Hearing huet den FBI de republikanesche Kandidat fir de Gouverneursposten am Michigan festgeholl. Dem Ryan Kelly gëtt reprochéiert, bei den Ausschreidunge vun den Trump-Sympathisanten am Kapitol derbäi gewiescht ze sinn. Op Videoen ass ze gesinn, wéi hien d'Leit opfuerdert an d'Gebai eranzegoen.