Fir et an der Sprooch vum Molière ze soen: "Il y a beaucoup d'Incertitudes et d'Inconnues".

Walen a Frankräich - Reportage vum Jean-Marc Sturm

Fir d'éischt emol d'Haaptprotagonisten. Aus dem President Macron senger République en Marche gouf, zesumme mat den alliéierte Parteien, de Bloc Ensemble. Op der Gauche huet ee sech zesummefonnt ënnert dem Mélenchon an dem Bloc Nupes. Dobäi soen déi eng a Frankräich Nupe, also ouni "s", an déi aner Nupes, an déi drécken op deen "s".

Um Rietse Bord hu mer de fréiere Front national, deen heescht elo Rassemblement national.

An dem leschte Sondage koum d'Ekipp Mélenchon op 28%, de Camp Macron op 27% an d'Partei vum Le Pen op bal 20%.

Ausleefer vun der Droite bréngen et op 11%. De Rescht kann ee vergiessen.

An de Reie vum President Macron gëtt et eng gewësse Fébrilitéit. De Staatschef riskéiert seng absolut Majoritéit ze verléieren a misst an d'Cohabitation. Eppes wat net liicht ass, wëssen Déijéineg, déi d'franséisch Politik aus den 80er Jore kennen.

D'Lager vum Macron huet an der Lescht op eng nei Strategie gesat. No enger laanger Period an där een all politeschem Confrontement aus dem Wee gaangen ass, setzt een elo op eng Frontalattack géint de Mélenchon.

Deen huet an de Woche virdru wéi bennzeg op de Locataire am Elysée geschoss. Rieds war vu sozialer Quälerei an der Hell fir déi méi arem.

An der Press oder bei Meetinge war de Mélenchon omnipresent. Säi Camp huet awer ee Probleem. Am Regruppement vun der extremer Gauche, de Sozialisten an engem Deel vun Ecologisten ginn et vill Reiwungen. Bei iwwer 30 Punkten am Walprogramm, deen d'Handschrëft Mélenchon dréit ass ee sech net eens. Derbäi kënnt, dass Economiste mam Mélenchon de Kollaps vun de franséische Staatsfinanze gesinn.