D'obligatoresch Doudesstrof ass a Malaysia fir Strofdote wéi Mord oder Drogeschmuggel virgesinn.

Wéi et vum malaysesche Justizminister Wan Junaidi Tuanku Jaafar e Freideg heescht, géing gepréift ginn, wéi eng aner Strofe fir Verbrieche wéi Mord an Drogeschmuggel kéinten a Fro kommen. Et kéint awer eng Zäit laang daueren, bis d'Ännerungen am Parlament ugeholl ginn, sou de Minister géintiwwer AFP.

Amnesty International begréisst dëse Schrëtt, et wier ee Schrëtt "an déi richteg Richtung", huet d'Exekutivdirektesch vun Amnesty International fir Malaysia ënnerstrach. Dem Katrina Jorene Maliamauv no hätt déi obligatoresch Doudesstrof virun allem déijéineg betraff, déi am stäerksten um Bord vun der Gesellschaft liewen.