En 61 Joer ale Mann kritt virgeworf, wärend dräi Joerzéngten ëmmer nees Meedercher a Fraen am Alter vun 13 bis 48 Joer vergewaltegt ze hunn.

Den dräifache Familljepapp kritt 17 Vergewaltegungen a sexuelle Mëssbrauch a weidere Fäll tëscht de Joren 1988 an 2018 zur Laascht geluecht. Déi meescht Doten huet de fréiere Concierge a Futtballtrainer zouginn. Wärend dem Verhéier huet den 61 Joer ale Mann erkläert, dass hie sech u Frae räche wollt, well hie sech ëmmer benodeelegt gefillt hätt. Donieft hätt hie keng Kontroll iwwert seng Loscht gehat, heescht et.

D'Affekote vu de 56 Affer schwätze vun engem Versoe vun der Justiz, well d'Ermëttlunge sou laang keen Erfolleg haten. "D'Aussoe vun den Affer haten deemools net vill Gewiicht", sou d'Affekotin Fanny Bruyerre, déi beim Prozess zu Douai néng Frae vertrëtt.

Zum Zäitpunkt vun den Dote waren d'Affer tëscht 13 an 48 Joer al. An de meeschte Fall goufe si moies fréi dobaussen ugegraff. Geschitt sinn d'sexuell Iwwergrëffer an engem Ëmkrees vun 30 Kilometer an der Géigend vum franséisch-belsche Floss Sambre. Virun de Vergewaltegunge soll hie seng Affer beobacht hunn. "Ech hunn et gär, mech ze verstoppen", sou de fréiere Concierge a schwätzt vun enger "Juegd-Natur".

D'Ëmfeld vum dräifache Familljepapp hat sech deemools iwwerrascht gewisen, wéi hien 2018 iwwerféiert gouf. Hie gouf als onopfällegen, frëndleche Mann beschriwwen.

40 Ugrëff huet hie bis ewell zouginn, 15 Fäll dementéiert den 61 Joer ale Mann. De Prozess soll bis den 1. Juli daueren.