No 2 Joer ass de Prozess iwwer de Vol MH17 eriwwer. D'Passagéiermaschinn war virun 8 Joer iwwer der Ostukrain ofgeschoss ginn.

Den Ugekloten Oleg Pulatow sot, hie wier net schëlleg. "Ech hunn näischt mat der Katastroph ze dinn", sou de 55 Joer ale Russ. Den hollännesche Parquet hat liewenslaange Prisong fir véier Verdächteger gefuerdert. Dräi Russen an een Ukrainer wiere fir d'Ongléck verantwortlech, dat bal 300 Mënscheliewe kascht huet. Si sollen d'Buedem-Loft-Rakéit vum Typ BUK an d'Ostukrain bruecht hunn. Bei de Verdächtegen Igor Girkin, Sergej Dubinski, Pulatow a Leonid Chartschenko soll et sech ëm héichrangeg Vertrieder vu pro-russesche Rebellen handelen. Si sollen d'Rakéit besuergt hunn, fir ukrainesch Kampffligeren ofzeschéissen.

Mat engem Urteel gëtt net virum 17. November gerechent. De Prozess fënnt ënner héije Sécherheetsvirkéierungen an der Géigend vum Fluchhafen Amsterdam Schiphol statt, vu wou aus d'MH17 deemools a Richtung Kuala Lumpur gestart ass.

Am Fliger vun der Malaysian Airlines waren allen 298 Leit u Bord ëmkomm, dorënner eng Famill vu Réiser.

Zanter der Annektéierung vun der Krim am Joer 2014 bekämpft déi ukrainesch Arméi pro-russesch Milizen am Oste vum Land.