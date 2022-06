Millioune Migranten sinn, op der Sich no engem bessere Liewen, tëscht Süd- an Nordamerika ënnerwee.

Zum Ofschloss vum Amerika-Sommet zu Los Angeles hunn 20 Länner eng Deklaratioun zur Migratioun adoptéiert. D'Zil ass et, d'Liewenskonditiounen an den Hierkonftslänner ze verbesseren an illegal Migratioun ze bekämpfen. Dofir soll awer déi legal Aarbechtsmigratioun méi einfach gemaach ginn.

Den US-President Joe Biden, deen déi aner Staate vum amerikanesche Kontinent invitéiert hat, sot, hie géing hoffen, dass sech nach méi Länner deem Accord uschléissen. Duerch d'Corona-Pandemie gouf et nämlech méi Migratioun a kee Land sollt dëst Responsabilitéit eleng droen.

Mat dësem Treffen sollten d'Bezéiungen tëscht Nord-, Mëttel- a Süd-Amerika gestäerkt ginn. Kritik gouf et awer schonn am Virfeld, well d'Staatscheffe vu Kuba, Venezuela an Nicaragua net geruff gi waren. E groussen Deel vun de Leit, déi fortlafen, kënnt awer grad aus dëse Länner. De mexikanesche President Obrador, dee beim Thema Awanderung e wichtege Partner fir den US-President Biden ass, huet dowéinst aus Protest net um Sommet Deel geholl.