An der Belsch, net wäit ewech vu Louvain, sinn d'lescht Nuecht dräi Mënsche bei enger Messerpickerei ëm d'Liewe komm.

Déi Belsch Medie schreiwen, et wieren déi 3 Persoune fonnt ginn. D'Police ass mat ville Beamten op der Plaz.

Offiziell Informatioune ginn et nach weider keng. D'Noperen hu gesot, eng Fra vun ongeféier 50 Joer hätt mat hirem Bouf an zwee vu senge Kolleegen am Haus gewunnt. Hiren Hond hätt déi ganz Nuecht gebillt, dofir wier een drop opmierksam ginn, datt eppes net géif stëmmen.

Wien d'Affer sinn ass awer nach net gewosst. En Untersuchungsriichter gouf mat der Enquête chargéiert.