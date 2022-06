E 37 Joer ale Mann hat e Samschdeg den Owend mat engem Hummer d'Terrassendier vu senger Ex-Fra ageschloen an dono op d'Fra, déi e Puppelchen erwaart.

De Mann huet seng 30 Joer al Ex-Fra an hiren neie Liewenspartner menacéiert, déi probéiert hunn fortzelafen. Dat mellt déi lokal Police e Sonndeg.

Am Gank hätt de presuméierten Täter d'Fra dunn ze pake kritt, huet si op de Buedem gerappt an do e puer Mol mam Hummer op de Bauch an a Richtung vun hirem Kapp geschloen. Der Fra ass et um Enn mat Hëllef vun enger anerer Hausbewunnerin dem Mann den Hummer aus dem Grapp ze zéien. Dësen ass doropshin geflücht, konnt awer vun der Police gepëtzt ginn.

Déi schwanger Fra gouf bei der Attack liicht verwonnt. Si hat Verletzungen un den Äerm, Been an um Bauch,

De Verdächtege koum mat op de Policebüro, wou protokolléiert an eng Bluttprouf geholl gouf. Duerno gouf hien awer nees entlooss. Hie muss awer mat engem Ermëttlungsverfare wéinst geféierlecher Kierperverletzung, versichtem Schwangerschaftsofbroch, Saachbeschiedegung an Hausfriddensbroch rechnen.