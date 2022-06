D’Friddensfuerschungsinstitut SIPRI rechent mat méi Atomwaffen déi nächst Joerzéngten. Et géif däitlech Indicen dofir ginn.

Tëscht 2021 an 22 wär d’Zuel vun den Atomsprengkäpp zwar zréck gaangen. D’Bedeitung vun den Atomwaffen an de Militärstrategien vun de grousse Länner géif awer zouhuelen. All Länner, déi Atomwaffen hätten, wéilte vergréisseren oder moderniséieren.

Déi 9 Atommuechten hunn iwwer 12'700 Atomsprengkäpp. 90% sinn am am Besëtz vun den USA a Russland.

Ronn 2'200 Sprengkäpp kéinte séier agesat ginn.