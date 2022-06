Bei dem Virfall e Sonndeg den Owend am däitsche Mannheim sinn dem presuméierten Täter säi Papp an eng Cyclistin ëm d'Liewe komm.

Zu Mannheim a Baden-Württemberg ass e Sonndeg den Owend ee 36 Joer ale Mann mat sengem Auto an eng Grupp vu véier Vëlosfuerer gefuer. No der Dot ass de Mann zu Fouss geflücht. Fir enger Festnam aus dem Wee ze goen, ass hie letztendlech an de Rhäin gesprongen. Enger Festnam konnt hien trotzdeem net entgoen. "Duerch d'Policebeamte konnt de Mann, dee warscheinlech an engem psycheschen Ausnamezoustand war, schlussendlech festgeholl ginn", esou d'Ermëttler an enger Matdeelung.

Eng 71 Joer al Fra ass bei der presuméierter Amokfaart ëm d'Liewe komm, déi aner dräi Cycliste koume mat schwéiere Blessuren an d'Spidol.

Virun der Dot zu Mannheim hat de presuméierten Täter awer wuel schonn een anere schwéiere Crime begaangen. E Sonndeg ëm kuerz no 18 Auer soll hien säin 69 Joer ale Papp ëmbruecht hunn, dat zu Ellerstadt a Rheinland-Pfalz. Duerno huet hie sech du mam Auto op de Wee a Richtung Mannheim gemaach.