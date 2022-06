Virun dräi Wochen huet den Amoklaf an enger Primärschoul zu Uvalde Schockwelle ronderëm d'Welt geschéckt. Elo ginn d'Waffegesetzer liicht verschäerft.

Vill ass am Kompromëss zu méi strenge Waffegesetzer, deen tëscht den 20 Senatore vun der demokratescher an der republikanescher Partei fonnt gouf, vun den urspréngleche Fuerderungen net iwwereg bliwwen. An awer ass dat neit Waffegesetz ee grousse Schratt fir d'USA, an deenen d'Recht op Waffebesëtz jo an der Constitutioun festgeschriwwen ass.

Dat neit Gesetz gesäit vir, datt potentiell Waffekeefer ënner 21 Joer méi intensiv iwwerpréift ginn. Potentiell geféierleche Leit sollen d'Waffen ofgeholl kënne ginn a géint den illegale Waffenhandel soll ee geschwënn och op nationalem Niveau virgoe kënnen. Besonnesch déi republikanesch Partei huet grousse Wäert drop geluecht, net just de Besëtz vu Waffen anzeschränken, mee och eppes géint "d'Kris vun der psychescher Gesondheet vun eiser Natioun" ze maachen.

Today’s announcement of a gun-safety framework is a good first step toward ending inaction on the gun violence epidemic plaguing our country.



I will put this bill on the floor as soon as possible so the Senate can act quickly to advance gun-safety legislation.



My statement: pic.twitter.com/ae0HD0Zrvl — Chuck Schumer (@SenSchumer) June 12, 2022

Ee komplette Verbuet vu Stuermgewierer, wéi den US-President Joe Biden an eng sëllegen Demokraten se gefuerdert haten, soll et awer net ginn. Trotzdeem huet de President dat neit Gesetz gelueft, et géif an déi richteg Richtung goen.

Zu Uvalde an Texas hat de 24. Mee een 18 Joer ale Mann mat engem Stuermgewier 19 Kanner an zwou Jofferen erschoss.