Wéi aus enger neier Etüd vu Wëssenschaftler vun der Universitéit Münster ervirgeet, soll d'Zuel vun den Affer däitlech méi héich sinn, wéi ufanks ugeholl.

Heifir goufen Dossiere vum Bistum ënnersicht, aus deene sech eng Zuel vun 610 Mëssbrauchsaffer ergëtt. Vun der Historikerin Natalie Powroznik, déi och un der Etüd bedeelegt war, heescht et, dass dës Zuel allerdéngs wuel net d'Donkelziffer erfaasst. Et kann een also dovunner ausgoen, dass ronn 5.000 bis 6.000 Jongen a Meedercher am Bistum Münster vu sexuellem Mëssbrauch betraff waren.

An der Haaptphas vun den Doten an den 60er a 70er Jore soll et all Woch zu 2 Mëssbrauchsfäll duerch Paschtéier komm sinn. D'Affer, gréisstendeels tëscht 10 a 14 Joer al, sollen zu dräi Véierel Jongen an zu engem Véierel Meedercher gewiescht sinn. Aus der Etüd geet och ervir, dass d'Doten zu massive psychesche Problemer bei de Betraffene gefouert hunn. Bei 27 Affer ginn et deemno Indicen op Suicide-Versich.

De Bëschof vu Münster, de Felix Grenn, wëll sech e Freideg zur Etüd äusseren. Hie krut an der Vergaangenheet dacks virgeheit, net konsequent genuch géint d'Täter virgaangen ze sinn.