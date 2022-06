Bis September kéint d'Zuel vu Mënschen, déi un Honger leiden an deenen 3 Länner op 20 Millioune klammen, esou den zoustännegen Hëllefsprogramm vun der Uno.

No 2 Joer staarker Dréchent wieren haut schonn iwwer 18,4 Millioune Leit an deenen 3 Länner vu Liewensmëttelmanktem, Honger an Ënnerernierung bedreet.

Iwwer 7,1 Millioune Kanner wieren an deene betraffene Regiounen ënnererniert, dorënner 2 Millioune schwéier ënnererniert. Wéinst Waasser- a Fuddermanktem si ronn 7 Milliounen Notzdéiere gestuerwen, wat weider zu der Hongerkris bäigedroen huet. An d'Auswierkunge vum Ukrain-Krich hunn elo d'Liewensmëttelpräisser am Nordoste vun Afrika an d'Luucht gedriwwen, iwwerdeems Käreliwwerungen ausfalen, wat och d'Versuergung an d'Hëllefsprogrammer méi schwéier mécht.