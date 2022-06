Kuerz virun enger neier Hëtztwell, déi a Frankräich erwaart gëtt, rifft de Verband vun de Waasser-Betriber d'Bierger dozou op, spuersam ze sinn.

"Fir net an eng schwiereg Lag ze kommen, musse mir eis virbereeden", huet et e Méindeg an enger offizieller Matdeelung vum Verband geheescht. Tëscht en Dënschdeg an e Samschdeg ginn a Frankräich Temperature vu bis zu 40 Grad erwaart. Och appelléieren d'Betriber un de Staat, fir d'Waasserversuergung ze moderniséieren, dëst duerch e bessert Opspiere vu Fuitten a Leitungen oder duerch Tariffer, déi vun der Saison ofhängeg sinn. Weider Léisungen, déi missten envisagéiert ginn, wieren de bessere Schutz viru Fiichtgebitter, d'Opfëlle vun de Grondwaasser-Reservoiren a Waasser dat just wéineg verschmotzt gouf, eng zweet Kéier ze benotzen.

Am Moment gëllen a ronn engem Drëttel vun den 101 franséischen Departementer Restriktiounen. Deemno wéi kann d'Bewässerung vu Gäert oder Felder rationéiert ginn, Autoen däerfe net méi gewäsch a privat Schwämmen net méi opgefëllt ginn. Vum Energiekonzern EDF gouf an der Tëschenzäit och ugekënnegt, d'Atomkraaftwierk Saint-Alban un der Rhône wéinst niddrege Waasserstänn ze drosselen. Schonn ufanks vum Mount gouf d'Produktioun vun 1.300 Megawatt op 260 Megawatt ofgesenkt.

De Mee war dëst Joer a Frankräich iwwerduerchschnëttlech waarm. Zu Albi bei Toulouse goufen zäitweis Temperature vu 35,4 Grad gemooss, am korseschen Ajaccio souguer 36,2 Grad. Och de Buedem ass am ganze Land esou staark ausgedréchent, wéi et soss réischt ab Mëtt Juli de Fall ass. An deene leschten 3 Méint huet et 45% manner wéi soss gereent.