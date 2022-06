Et hätt an de leschte Wochen ëmmer nees versich vun iraneschen Agente ginn, fir Israelien, déi an der Tierkei waren, ze attackéieren.

Israel fuerdert seng Bierger op, d'Tierkei sou séier wéi méiglech ze verloossen, wéinst der Suerg virun Attacken. No enger Serie vu versichten Attentater an de leschte Wochen duerch iranesch Agenten op Israelien, déi zu Istanbul an der Vakanz waren, géing een dréngend dovun ofroden, op Istanbul ze reesen, esou den israeleschen Ausseminister Lapid.