De selwerernannte Kandidat fir de Poste vum Premierminister ass a Frankräich keen onbeschriwwent Blat an hat och scho seng Skandaler.

De Mann a seng Partei krute bei de Legislativen a Frankräich e Sonndeg iwwer 25 Prozent, bal genee esou vill wéi dem President Macron seng Partei, mä, aus eegener Siicht, leider net an deene Walbezierker, an deenen et déi meeschten Deputéiert ka ginn.

Mélenchon / Reportage Jean-Marc Sturm

De Mélenchon huet sech bei de Legislativen net selwer opgestallt, sech awer selwer schonn am Virfeld quasi zum nächste Premier erkläert, dat wäert awer net opgoen.

Hie war dräi Mol Presidentschaftskandidat an huet sech virun de Parlamentswalen zum Premierministeschkandidat erkläert, eng Positioun, déi et am Walsystem vun der franséischer Politik guer net gëtt. Premier dierft hien also kaum ginn, mä hien huet awer fäerdegbruecht, déi brécheg Gauche a Frankräich ze vereenen an dierft Chef gi vun der Partei mat der stäerkster Fraktioun an der Assemblée nationale, och wann et do fir eng Majoritéit net duergeet, mä allemol fir dem President Macron d'Liewe schwéier ze maachen, well och deen net déi néideg Deputéiert kéint kréien an domadder op all méiglech Allianzen ugewisen ass.

De Mélenchon huet sech ënnert anerem un déi Jonk adresséiert, déi hunn awer beim Abstinenztaux vun iwwer 52 Prozent de Gros ausgemaach.

De Mélenchon ass aus denger Famill vun den sougenannten "pieds noirs", well hie gouf an enger franséischer Famill am Marokko gebuer. De Mann huet Literatur a Philo studéiert a war vun Ufank un een Supporter vum Tortzkismus. Dono ass hie Member vun der franséischer sozialistescher Partei a grousse Supporter vum François Mitterrand ginn a war och Senateur a Minister fir déi berufflech Formatioun.

2017 huet hien d'Partei " la France insoumise" gegrënnt. De Mélenchon setzt op eng Sozialpolitik, déi an den Ae vu ville Leit Frankräich ze deier wäert ze stoe kommen. A senger Campagne huet hien fir ee Mindestloun vun 1.500 Euro de Mount an e Pensiounsalter vun 60 Joer plädéiert. E Programm, dee Frankräich 250 Milliarden Euro géif kaschten

Aussepolitesch weist hie sech EU- an och Nato-skeptesch. Géintiwwer engem Wladimir Putin oder lénksextreemen Diktatoren aus Südamerika weist hie sech wéineg kritesch. De Mann deet ëmmer nees vu sech schwätzen. Beispill wéi d'Zentral vu senger Partei 2018 duerchsicht gouf wéinst Gemauschels. Hei koum hie mam Saz "L'Etat c'est moi".