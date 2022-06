Bei Kämpf tëschent arabeschen an net-arabesche Gruppe sinn am Weste vum Sudan méi wéi 100 Mënschen ëm d'Liewe komm.

De Konflikt soll als Sträit ëm Land tëscht engem Member vum arabesche Rizeigat-Stamm an engem Member vum net-arabesche Gimir-Stamm ugefaangen hunn, ier du méi Membere vu béide Stämm involvéiert gi sinn.

Vis-à-vis AFP huet ee Responsabele vum Gimir-Stamm uginn, duerch d'Kämpf wiere bis ewell 117 Persounen ëmbruecht a 17 Dierfer ofgebrannt ginn. Bei den Doudegen handelt et sech deemno gréisstendeels ëm Membere vum Gimir-Stamm. Ausserdeem sollen eng ganz Rei Persoune vermësst ginn. Wéi vill Doudeger et op arabescher Säit gëtt, ass net kloer.

Schonn am Abrëll sinn am Verlaf vu Kämpf tëscht arabeschen an net-arabesche Gruppe méi wéi 200 Leit ëm d'Liewe komm. D'UN geet dovunner aus, dass ronn 125.000 Mënsche verdriwwe goufen.

D'Regioun Darfur gouf 2003 vun engem bluddege Biergerkrich heemgesicht, nodeems ethnesch Minoritéiten Diskriminéierungen duerch déi arabesch-dominéiert Regierung ënnert dem Umar al-Bashir beklot haten. Dës huet mat de sougenannten "Dschandschawid" geäntwert, enger gréisstendeels arabeschstämmeger Miliz, déi fir eng ganz Rei Krichsverbriechen, souwéi 300.000 Doudeger an 2.5 Millioune Verdriwwener responsabel ass.