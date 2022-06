Grad wat de Volet Nordirland betrëfft, kéint et nees zu Problemer tëscht der EU a Groussbritannien kommen.

Groussbritannien wëll verschidden Deeler vum Nordirland-Protokoll net ëmsetzen, dat melle brittesch Medien. Doduerch géif een den Transport vu Gidder tëscht dem Norde vun Irland an der brittescher Haaptinsel méi einfach maachen. D'EU stellt sech awer géint esou e Manöver, dëse Broch vum Deal géif Vertrieder no géint internationaalt Recht verstoussen.

Vum Vereenegte Kinnekräich heescht et awer, datt dës Ännerunge géifen dofir suergen, datt d'Memberlänner an der UK géifen zesummebleiwen. Dat brittescht Parlament wëll deemnächst iwwert dëse Schratt debattéieren an och ofstëmmen. Mat dësem Schratt wëllen d'Britten "onnéideg" Paperasse fir de Wuerentransport evitéieren a si wëllen och nordiresche Geschäfter an Entreprisen déi selwecht steierlech Virdeeler ginn, wéi soss iwwerall am Vereenegte Kinnekräich.

Et wier de Britten no déi raisonnabel a prakteschst Léisung, fir d'Problemer mat Nordirland ze léisen. Vun der Ausseministesch Liz Truss heescht et weider, datt ee just duerch Gespréicher kéint Fortschrëtter maachen, wann d'EU géif awëllegen, den Nordirland-Protokoll ze iwwerschaffen". Si huet och kloer gemaach, datt een an dësem Fall dem Gesetz no géif handelen. Et wéilt een awer eng Léisung mat der EU zesummen aushandelen an domadder evitéieren, datt déi aktuell Resolutioun, déi nach gestëmmt misst ginn, zu engem Gesetz misst ëmgewandelt ginn.

Kritik kënnt dann aus Nordirland selwer. Der nordirescher Partei Sinn Fein no géif London domadder just dofir suergen, datt d'Situatioun am Norde vun Irland méi onstabil gëtt. "Dem Boris Johnson seng Aktioun ass illegal, hie brécht hei internationaalt Recht", seet d'Michelle O'Neil vun der nordirescher Partei. "Hie selwer huet dësen Accord ënnerschriwwen a wëll dësen och elo selwer briechen". Weider huet d'O'Neil betount, datt den Nordirland-Protokoll géif funktionéieren.

Sinn Fein ass déi stäerkste Partei an Nordirland a kritiséiert déi zweetstäerkste Partei DUP, datt dës alles an hirer Muecht géif maachen, fir datt Nordirland keng eegen Exekutiv kritt. Vun der Democratic Unionist Party heescht et dogéint, et géif een net mat hirem Rival eng Exekutiv op d'Been setzen, bis den Nordirland-Protokoll ugepasst ass, well déi aktuell Versioun vum Protokoll géif et méiglech maachen, datt ee sech mat enger eegener Exekutiv vu Groussbritannien kéint lasssoen. Fir d'DUP ass d'Propos vun der brittescher Regierung net illegal a genau dat, wat d'Land bräicht.