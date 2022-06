Honnerten Haiser a soss Infrastrukturen goufen zerstéiert. Iwwer 500.000 Mënschen wiere concernéiert.

No massivem Reen koum et zu de ganz uergen Iwwerschwemmungen. Am schlëmmste betraff si Regiounen, an deenen et eng indigen Bevëlkerung gëtt, déi ganz vulnerabel si bei Naturkatastrophen. Bal 60% vun der Populatioun am Guatemala lieft a ganz aarme Verhältnisser.